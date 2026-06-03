Scorta al Procuratore fantasma | la Corte dei Conti condanna un carabiniere in servizio a Benevento

Notizia in breve

Una sentenza della Corte dei Conti della Campania ha condannato un carabiniere in servizio a Benevento per aver attestato falsamente la propria presenza in servizio per diversi anni. Secondo l’accusa, il militare ha percepito ingiustamente stipendi, straordinari e indennità, pur non essendo effettivamente presente sul luogo di lavoro. La vicenda riguarda anche una scorta al Procuratore, definita “fantasma”, che avrebbe coinvolto il militare nel periodo di falsa attestazione. La condanna si riferisce a comportamenti illeciti legati alla falsificazione delle presenze e alle retribuzioni indebitamente percepite.