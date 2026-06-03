Scorta al Procuratore fantasma | la Corte dei Conti condanna un carabiniere in servizio a Benevento

Da anteprima24.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una sentenza della Corte dei Conti della Campania ha condannato un carabiniere in servizio a Benevento per aver attestato falsamente la propria presenza in servizio per diversi anni. Secondo l’accusa, il militare ha percepito ingiustamente stipendi, straordinari e indennità, pur non essendo effettivamente presente sul luogo di lavoro. La vicenda riguarda anche una scorta al Procuratore, definita “fantasma”, che avrebbe coinvolto il militare nel periodo di falsa attestazione. La condanna si riferisce a comportamenti illeciti legati alla falsificazione delle presenze e alle retribuzioni indebitamente percepite.

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Tempo di lettura: 4 minuti Per la Corte dei Conti della Campania avrebbe attestato falsamente per anni la propria presenza in servizio, percependo stipendi, straordinari e indennità non dovuti. Per questo un carabiniere di 60 anni, nato a Matera ma residente in un comune della provincia di Benevento, in servizio all’epoca dei fatti presso la Compagnia dei Carabinieri di Benevento, è stato condannato al risarcimento di 94.229,73 euro in favore del Ministero della Difesa. Il militare è stato assistito dall’avvocato Carmine Lombardi. La sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Campania, depositata oggi, 3 giugno 2026, ricostruisce... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

scorta al procuratore fantasma la corte dei conti condanna un carabiniere in servizio a benevento
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