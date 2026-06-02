Una donna di 52 anni, ex direttrice amministrativa di diverse scuole in Terra di Lavoro, è stata condannata dalla Corte dei conti a pagare circa 1,3 milioni di euro. La sentenza si riferisce all’appropriazione indebita di fondi destinati alle istituzioni scolastiche. La decisione è stata presa dopo un procedimento legale avviato per i movimenti finanziari sospetti sui conti delle scuole coinvolte. La donna dovrà versare l’importo totale stabilito dalla corte.

Tempo di lettura: 3 minuti Una condanna complessiva al pagamento di circa 1,3 milioni di euro nei confronti di una 52enne casertana, già direttrice amministrativa di alcune scuole in Terra di lavoro. L’ha emessa la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania, dichiarando anche la contumacia di Antonella Pascarella. La vicenda della donna era divenuta nota alle cronache negli anni scorsi. La Procura erariale le contestava che, “con una serie di comportamenti volti ad alterare la contabilità scolastica e a contraffare i mandati di pagamento – recita la sentenza – aveva nel tempo distratto in suo favore ingenti somme di danaro destinate agli Istituti scolastici e in alcuni casi a terzi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si appropriò dei fondi di scuole casertane, Corte dei conti condanna dirigente a pagare 1,3 milioni

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