Un uomo ha presentato ricorso contro la condanna all’ergastolo nel caso di Sofia Stefani. La vicenda riguarda un incidente che, secondo l’accusa, sarebbe stato qualificato come omicidio volontario. La difesa ha evidenziato prove scientifiche che, invece, indicano un omicidio colposo. La decisione sulla richiesta di revisione della condanna è attesa in tribunale.

Come può un incidente trasformarsi in un omicidio volontario?. Quali prove scientifiche sostengono la tesi dell'omicidio colposo?. Perché il distacco emotivo di Gualandi è ora contestato?. Cosa cambierebbe la sentenza se venisse riconosciuta l'anestesia affettiva?.? In Breve Difesa chiede riqualificazione in omicidio colposo o preterintenzionale per il caso di Anzola.. Avvocati Benenati e Valgimigli contestano l'interpretazione della Corte d'Assise su dati scientifici.. L'imputato di 64 anni soffre di anestesia affettiva e shock post-traumatico da stress.. Il ricorso contesta la valutazione del comportamento post-fatto avvenuto il 16 maggio 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Sofia Stefani: Gualandi ricorre contro l’ergastolo

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