Il tribunale ha condannato all’ergastolo l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di Sofia Stefani. La sentenza si basa sulle evidenze emerse durante il processo, che hanno dimostrato come l’imputato abbia agito con l’intenzione di eliminare la vittima, ritenendola responsabile di aver perso il controllo sulla gestione di un patrimonio importante. La decisione giudiziaria si fonda sui fatti accertati e sulle prove raccolte durante le indagini.

“La decisione da parte dell’imputato di eliminare Sofia Stefani è dunque maturata in tale contesto”. È da questa frase contenuta nelle motivazioni della Corte d’assise di Bologna che si ricostruisce il percorso che ha portato Giampiero Gualandi, ex comandante della polizia locale di Anzola (Bologna), a essere condannato all’ergastolo per l’omicidio volontario aggravato di Sofia Stefani. Per i giudici, la relazione extraconiugale tra l’imputato e la collega non solo non si era interrotta dopo essere stata scoperta dalla moglie di lui, ma aveva assunto nel tempo “connotati sperequati e tossici”. In questo contesto, la Corte colloca la... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non governava più Sofia Stefani e l’ha eliminata”, ecco perché Giampiero Gualandi è stato condannato all’ergastolo

Ergastolo Gualandi, i giudici: “Ha detto solo bugie, uccise Sofia perché non riusciva più a tenere sotto controllo le sue pretese”Bologna, 10 aprile 2026 – Gualandi ha sparato a Sofia e l’ha fatto “con coscienza e volontà”, uccidendola “con un colpo di pistola al viso” esploso...

Omicidio Trandafir, perché Montefusco è stato condannato all’ergastolo: “Nessun motivo umanamente comprensibile”Sono state pubblicate le motivazioni per la condanna all'ergastolo di Salvatore Montefusco, il 73enne che nel 2022 uccise a colpi di arma da fuoco la...

Omicidio Sofia Stefani, oggi la sentenza. La pm: Sofia ha condiviso il destino delle donne che hanno abbracciato l’uomo sbagliatoBologna, 20 novembre 2025 – Omicidio Sofia Stefani, oggi è il giorno nella sentenza per Giampiero Gualandi. Nell'aula affollata di via Farini c'è l'imputato, seduto accanto ai difensori Claudio ... ilrestodelcarlino.it

Ergastolo Gualandi, i giudici: Ha detto solo bugie, uccise Sofia perché non riusciva più a tenere sotto controllo le sue preteseLe motivazioni della sentenza di primo grado: l’ex comandante della polizia locale di Anzola ha sparato un colpo di pistola al viso della collega Sofia, 33 anni, da una distanza di 30 centimetri e l’h ... ilrestodelcarlino.it