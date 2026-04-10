Voleva uccidere Sofia Stefani e ha sempre mentito | le motivazioni dell' ergastolo a Giampiero Gualandi

Un uomo condannato all’ergastolo per aver ucciso una donna con un colpo di pistola al viso, esploso a breve distanza, dopo aver sempre mentito durante le indagini. La sentenza si basa sulle prove che dimostrano come l’uomo abbia agito consapevolmente e con volontà. La vicenda ha coinvolto l’omicidio di una donna e il comportamento del sospettato, che ha mantenuto un atteggiamento di menzogna nel corso del processo.

Giampiero Gualandi ha ucciso Sofia Stefani con “coscienza e volontà”, esplodendo un colpo di pistola al viso da una distanza di soli trenta centimetri. Lo scrivono i giudici della Corte d’Assise di Bologna nelle motivazioni della sentenza di primo grado che, lo scorso 20 novembre, ha condannato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

“Non governava più Sofia Stefani e l’ha eliminata”, ecco perché Giampiero Gualandi è stato condannato all’ergastolo“La decisione da parte dell’imputato di eliminare Sofia Stefani è dunque maturata in tale contesto”.

Ergastolo Gualandi, i giudici: “Ha detto solo bugie, uccise Sofia perché non riusciva più a tenere sotto controllo le sue pretese”Bologna, 10 aprile 2026 – Gualandi ha sparato a Sofia e l’ha fatto “con coscienza e volontà”, uccidendola “con un colpo di pistola al viso” esploso...

Omicidio Stefani, le motivazioni dei giudici che hanno condannato Gualandi all'ergastolo: «Provocò la morte di Sofia sparandole con coscienza e volontà»Il 64enne ex comandante della Polizia locale di Anzola dell'Emilia uccise con un colpo di pistola al viso dalla distanza di 30 centimetri l'ex collega 33enne, con cui aveva una relazione extraconiugal ... corrieredibologna.corriere.it

Omicidio Sofia Stefani, oggi la sentenza. La pm: Sofia ha condiviso il destino delle donne che hanno abbracciato l’uomo sbagliatoBologna, 20 novembre 2025 – Omicidio Sofia Stefani, oggi è il giorno nella sentenza per Giampiero Gualandi. Nell'aula affollata di via Farini c'è l'imputato, seduto accanto ai difensori Claudio ... ilrestodelcarlino.it