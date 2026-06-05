Caso Regeni | la difesa chiede l’assenza degli agenti per timore ritorsioni

Notizia in breve

La difesa ha chiesto che gli agenti coinvolti nel caso Regeni siano esclusi dall’aula per timore di ritorsioni. Non sono state presentate prove concrete che giustifichino questa preoccupazione. La richiesta mira a evitare possibili intimidazioni, ma non è ancora stata accolta dal giudice. La presenza o assenza degli agenti potrebbe influenzare la requisitoria del pubblico ministero, che si appresta a presentare le proprie argomentazioni.