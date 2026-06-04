regeni gli imputati hanno paura di presentarsi a processo per timore di ritorsioni

Gli imputati nel processo per il caso Regeni non si sono presentati in aula. Secondo i loro avvocati, la decisione deriva dalla paura di ritorsioni da parte delle autorità egiziane. La mancata presenza si è verificata oggi, durante l'udienza, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. Non ci sono state dichiarazioni pubbliche degli imputati o delle parti coinvolte.

Secondo gli avvocati della difesa, oggi gli imputati non si sono presentati al processo sul caso Regeni, per paura di ritorsioni da parte dello Stato egiziano Una nuova eccezione è stata presentata dai difensori dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio diGiulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto dieci anni fa. I difensori hanno chiesto l’ordinanza dichiarativa di assenza degli imputati. Secondo le difese,gli agenti 007 egiziani, così come alcuni testimoni, non sono potuti venire in aula nel corso delle udienze per timore di ritorsioni o ripercussioni da parte dello Stato egiziano. Il... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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