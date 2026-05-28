La difesa di Sempio ha espresso sorpresa per la decisione della Procura di Pavia di non confrontarsi sui dati presentati. I legali hanno criticato la tempistica dell’azione, sottolineando l’assenza di un confronto diretto sulla documentazione. La discussione riguarda le modalità di analisi e le tempistiche di deposito delle prove. La vicenda si inserisce nel procedimento giudiziario legato al caso Garlasco, con le parti che attendono chiarimenti ufficiali sulla strategia dell’accusa.

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - "Siamo stupiti dalla tempistica" della Procura di Pavia - che ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco -, "perché ci aspettavamo un confronto sui dati oggettivi per trovare il reale assassino di Chiara Poggi e capire se potesse essere, in base a elementi tecnici, Sempio". Lo affermano gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. "Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale. In questo processo non va cercato l'assassino ideale, va cercato l'assassino di Chiara Poggi" ribadiscono i difensori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Garlasco: difesa Sempio, 'stupiti da scelta pm, sorprende assenza confronto su dati'

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Caso Garlasco, la difesa di Sempio sfida la Procura - 1mattina News 13/05/2026

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