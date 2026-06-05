È stato ritrovato il telefono bianco, collegato a Francesco Dolci, nell’ambito dell’indagine sulla morte di Pamela Genini. Il dispositivo, ritenuto importante per le indagini, è stato recuperato in un’operazione condotta dalle forze dell’ordine. L’imprenditore bergamasco è indagato per vilipendio di cadavere nell’ambito del caso. La scoperta del telefono avviene a pochi giorni dall’avvio delle verifiche sulle circostanze della morte.

È stato recuperato il cosiddetto “telefono bianco” riconducibile a Francesco Dolci, dispositivo ritenuto rilevante nell’inchiesta che coinvolge l’imprenditore bergamasco, indagato per vilipendio di cadavere nell’ambito del caso legato a Pamela Genini. La notizia è emersa nel corso delle trasmissioni Dentro la Notizia e La Vita in Diretta. Secondo quanto riferito, il cellulare sarebbe stato consegnato dallo stesso Dolci agli investigatori dopo settimane in cui il dispositivo risultava irreperibile. Il ritrovamento del telefono bianco nel caso Pamela Genini. Il telefono era da tempo al centro dell’attenzione degli inquirenti perché, in base alle ricostruzioni, potrebbe custodire comunicazioni tra Dolci e l’ex compagna Pamela Genini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Caso Pamela Genini, la notizia è appena arrivata: “Ritrovato”. Dov’era

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ULTIMA ORA OMICIDIO Pamela Genini: Francesco Dolci è indagato per profanazione e vilipendio

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