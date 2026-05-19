Testa di Pamela Genini la notizia è appena arrivata | sconvolgente!

È arrivata una nuova svolta nel caso di Pamela Genini, la giovane donna di 29 anni uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano dall’ex compagno. Dopo l’omicidio, il corpo della vittima è stato sepolto nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Le autorità hanno reso noto che sono state identificate nuove prove che potrebbero influenzare l’indagine in corso. La procura ha avviato ulteriori accertamenti per fare luce sui dettagli dell’episodio e sui moventi dell’omicidio.

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Nel caso dell’omicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin e successivamente sepolta nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, si registra un nuovo sviluppo investigativo. I carabinieri hanno avviato ulteriori attività di ricerca nei terreni riconducibili alla famiglia di Francesco Dolci, nel comune di Sant’Omobono Terme, con l’obiettivo di rintracciare la testa della giovane, finora mai recuperata. Le operazioni sono partite in esecuzione di un provvedimento disposto dalla Procura competente. Gli investigatori stanno lavorando anche su aree rurali limitrofe, selezionate sulla base degli elementi raccolti nel corso degli accertamenti già svolti e delle verifiche effettuate negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Testa di Pamela Genini, la notizia è appena arrivata: sconvolgente! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ULTIMA ORA OMICIDIO Pamela Genini: Francesco Dolci è indagato per profanazione e vilipendio Sullo stesso argomento Leggi anche: Pamela Genini decapitata, svolta nelle indagini: la notizia su Francesco Dolci è appena arrivata “Ripreso dalle telecamere”. Pamela Genini, la notizia sconvolgente sulla sua decapitazioneProseguono senza sosta le indagini sul giallo della testa trafugata dal corpo di Pamela Genini, un caso che continua a sollevare interrogativi e a... Femminicidio Genini: in corso ricerca testa vittima in aree rurali Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, la cui tomba è stata profanata e il cui cadavere è stato vilipeso. Da oggi, person x.com Profanazione della tomba di Pamela Genini, perquisite fino a tarda notte le case di Dolci e dei genitori reddit Pamela Genini, ricerche della testa trafugata nei terreni di Francesco DolciSono iniziate questa mattina le ricerche della testa di Pamela Genini, la ragazza uccisa il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e il cui cadavere è stato profanato e ne è st ... tg24.sky.it Si cerca la testa di Pamela Genini nei terreni di Francesco Dolci e in aree rurali vicinePer le ricerche è stato chiesto il supporto di un'unità cinofila specializzata nella ricerca di resti umani, proveniente dal centro carabinieri cinofili ... fanpage.it