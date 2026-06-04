Famiglia nel bosco archiviata l' ispezione ministeriale | Nessun illecito disciplinare dei magistrati
L'ispezione ministeriale sulla vicenda della famiglia nel bosco si è conclusa senza contestazioni. Il ministero della Giustizia ha dichiarato che non ci sono stati illeciti disciplinari da parte dei magistrati coinvolti. La verifica era stata avviata in relazione all’allontanamento dei figli da una coppia residente in una zona isolata tra le montagne dell’Abruzzo. Nessuna irregolarità è stata riscontrata nei procedimenti giudiziari esaminati.
Si chiude senza contestazioni l'ispezione avviata dal ministero della Giustizia sul caso della cosiddetta "famiglia nel bosco", la vicenda che nei mesi scorsi aveva acceso il dibattito pubblico in Abruzzo dopo l'allontanamento dei figli dalla coppia che viveva in una zona isolata tra le montagne. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Famiglia nel bosco, nessun illecito dai pm: archiviata l'inchiesta x.com
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