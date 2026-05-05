Adinolfi | La battaglia continua Prato resta un caso nazionale

Dopo il rigetto del ricorso al Tar Toscana, il presidente del movimento ha dichiarato che non intende abbandonare la vicenda di Prato. La lista del Popolo della Famiglia era stata esclusa dalle elezioni comunali e ora si prepara a presentare un ricorso al Consiglio di Stato. La questione rimane aperta e in attesa di una decisione definitiva.

PRATO – Mario Adinolfi non archivia la vicenda pratese. Dopo l’esclusione della lista del Popolo della Famiglia dalle elezioni comunali di Prato e il rigetto del ricorso da parte del Tar Toscana, il presidente nazionale del movimento conferma l’intenzione di rivolgersi al Consiglio di Stato. “La battaglia continua, non ci arrendiamo”, afferma in una conversazione con il Corriere Toscano. La questione, sul piano tecnico, riguarda l’ammissione della lista alla competizione elettorale del 24 e 25 maggio. Secondo quanto riportato sulla base della decisione del Tar, le sottoscrizioni valide sarebbero risultate inferiori al minimo richiesto dalla legge, anche per effetto delle firme collegate a documenti d’identità scaduti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Adinolfi: “La battaglia continua. Prato resta un caso nazionale” Notizie correlate Elezioni amministrative, Mario Adinolfi annuncia la candidatura a sindaco a PratoA rompere la fase di stallo che sta vivendo la politica pratese, in attesa che tanto il centrosinistra quanto il centrodestra ufficializzino i...