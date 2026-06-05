Un giudice ha condannato a sette anni di reclusione un uomo coinvolto nel caso Ottovolante, accusato di usura e minacce con tassi di interesse fino al 177%. Secondo le indagini, i prestatori minacciavano di incendiare le aziende per ottenere il pagamento. La Guardia di Finanza ha sequestrato somme di denaro e beni per un valore complessivo ancora da quantificare. La sentenza fa seguito a un procedimento avviato per pratiche di prestito illegali e intimidazioni.

Come facevano i prestatori a minacciare l'incendio delle aziende?. Quali somme sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza?. Chi sono gli altri condannati coinvolti nel sistema di Di Tinco?. Perché i piccoli imprenditori sono caduti in questa trappola finanziaria?.? In Breve Tassi usurari fino al 177% e sequestri per 413 mila euro effettuati dalle Fiamme Gialle.. Salvatore Iemmello condannato a tre anni e otto mesi, Filomena Arabia a un anno.. Vittime tra artigiani e commercianti subiscono vessazioni dal periodo 2019 al 2024.. Minacce di incendio al complesso aziendale per estorcere 20 mila euro mensili.. Sette anni di reclusione per Di Tinco: la sentenza che chiude l’operazione Ottovolante tra estorsioni e interessi al 177%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Ottovolante: 7 anni per Di Tinco, usura e minacce al 177%

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