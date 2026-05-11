Confesercenti | in 6 anni persi 177 mila autonomi nel commercio e turismo

Da tv2000.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi sei anni, il settore del commercio e del turismo ha visto un incremento di 351mila lavoratori. In questo stesso periodo, il numero di autonomi nel settore è diminuito di 177mila unità. Questi dati sono stati resi noti da un'associazione di categoria, che ha analizzato le variazioni occupazionali nel settore. La differenza tra le due cifre evidenzia una crescita complessiva dell’occupazione, anche se con una riduzione di figure indipendenti.

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Negli ultimi sei anni i lavoratori impiegati nel commercio e nel turismo sono aumentati di 351mila unità, mentre quelli che operano in modo autonomo sono diminuiti di 177mila unità. Lo segnala una ricerca di Confesercenti. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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