Confesercenti | in 6 anni persi 177 mila autonomi nel commercio e turismo

Negli ultimi sei anni, il settore del commercio e del turismo ha visto un incremento di 351mila lavoratori. In questo stesso periodo, il numero di autonomi nel settore è diminuito di 177mila unità. Questi dati sono stati resi noti da un'associazione di categoria, che ha analizzato le variazioni occupazionali nel settore. La differenza tra le due cifre evidenzia una crescita complessiva dell’occupazione, anche se con una riduzione di figure indipendenti.

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