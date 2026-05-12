Tre persone sono state arrestate a Torre del Greco con l’accusa di aver minacciato e aggredito un uomo nel tentativo di reclamare dei soldi derivanti da attività di usura. I militari della Tenenza Carabinieri di Ercolano e del Nucleo Operativo della Compagnia hanno eseguito le misure cautelari, documentando le violenze e le minacce avvenute in vari momenti. Gli arresti sono stati effettuati questa mattina durante un’operazione di polizia.

Le misure cautelari prevedono un arresto in carcere e due arresti domiciliari. L’operazione rappresenta un nuovo colpo alle attività criminali legate al racket e all’usura nell’area vesuviana, territori storicamente attenzionati dagli investigatori per la presenza della criminalità organizzata. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla DDA di Napoli, gli indagati avrebbero inizialmente concesso alla vittima un prestito a tasso usurario. Successivamente, al fine di ottenere il pagamento delle somme richieste, avrebbero messo in atto reiterate minacce e violenze. Gli investigatori parlano di modalità intimidatorie tipiche delle organizzazioni camorristiche, con pressioni continue e comportamenti violenti che avrebbero terrorizzato la vittima costringendola a versare i ratei imposti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Minacce e violenze per i soldi dell’usura: 3 arresti a Torre del Greco

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