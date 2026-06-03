Il tribunale mediatico di Report e Travaglio si trova ancora una volta nel mirino per le accuse di eccesso di critica e di aver alimentato un clima di giustizialismo. La vicenda riguarda un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma che si è concluso con critiche sulla gestione delle informazioni e sulla presunta strumentalizzazione mediatica. Le polemiche si sono concentrate sulla percepita distorsione dei fatti e sull’uso di toni accusatori senza prove concrete.

Roma, 3 giu – Alla fine, dietro il grande scandalo annunciato, resta il solito fumo giustizialista. La Procura generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia concessa a Nicole Minetti e ha messo nero su bianco un passaggio devastante per chi aveva costruito l’ennesimo processo mediatico: dagli accertamenti svolti “ risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero ” e “non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito”. Tradotto: la macchina dell’indignazione ha montato un caso, ha chiamato in causa Quirinale, ministeri e procure, ma alla prova dei fatti non ha prodotto nulla. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Caso Minetti: il tribunale mediatico di Report e Travaglio finisce (ancora) nel ridicolo

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Il caso della grazia a Nicole Minetti si sta sgonfiando reddit

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Speriamo che la #Minetti sporga querela per diffamazione cosi andranno in tribunale e davanti al giudice vedremo chi dice la verità. Per ora sono solo le minacce degli avvocati x.com

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