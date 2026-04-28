Grazia e disgrazia | il caso Minetti Rivedi la diretta con Thomas Mackinson e Maddalena Oliva

Viene riproposta la diretta dedicata al caso Minetti, con interventi di Thomas Mackinson e Maddalena Oliva. Sono stati coinvolti anche il costituzionalista Antonio D’Andrea, Giacomo Salvini e Fabrizio D’Esposito. L'articolo approfondisce le questioni legali e costituzionali legate alla vicenda, senza includere commenti personali o opinioni. La discussione si concentra sui dettagli e sui contributi di esperti nel settore giuridico e costituzionale.

. Con i contributi del costituzionalista Antonio D’Andrea, Giacomo Salvini e Fabrizio D’Esposito Un anno de Ilfattoquotidiano.it a un prezzo davvero speciale: oggi è l’ultimo giorno per approfittare della promozione, abbonati ora Minetti, la pg di Milano: “Sulla grazia potremmo cambiare parere”. Sisto scarica le colpe: “Indagare non spetta a noi” Il viceministro della Giustizia: "Elementi nuovi, la Procura verificherà". I magistrati: "Dal ministero una delega standard, non ci sono stati chiesti altri accertamenti" Trump: “L’Iran ci dice di essere al collasso, vuole che riapriamo Hormuz”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Grazia e disgrazia: il caso Minetti. Rivedi la diretta con Thomas Mackinson e Maddalena Oliva Notizie correlate Il No ha vinto, viva la Costituzione: rivedi la diretta con Gomez, Oliva, Lillo e i giornalisti del Fatto QuotidianoIl No ha vinto, viva la Costituzione: rivedi la diretta con Peter Gomez e i giornalisti del Fatto Quotidiano. La Grazia a Minetti è un casoQuella recapitata a via Arenula non è una semplice lettera, ma una bomba istituzionale innescata dalla grazia concessa lo scorso 18 febbraio a Nicole...