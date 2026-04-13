Il voto in Ungheria l’analisi di Peter Gomez e Cosimo Caridi | rivedi la diretta

Nelle ultime ore in Ungheria si sono tenute le elezioni che hanno visto Viktor Orban perdere dopo 16 anni di governo. La vittoria è andata a Peter Magyar, candidato vicino all’Unione europea e alla NATO. La notizia è stata analizzata da Peter Gomez e Cosimo Caridi durante una diretta, con approfondimenti sui risultati e sulle implicazioni politiche del voto.

Viktor Orban sconfitto dopo ben 16 anni di governo dell’Ungheria. Trionfa l’oppositore vicino all’Unione europea e alla Nato, Peter Magyar. Che cosa cambia per l’Ue? E per le destre sovraniste? Ne hanno parlato, in una diretta sul canale YouTube de il Fatto Quotidiano, Peter Gomez e Cosimo Caridi. Qui la loro analisi. Un anno de Ilfattoquotidiano.it a un prezzo davvero speciale: oggi è l’ultimo giorno per approfittare della promozione, abbonati ora Trump attacca il Papa: "Debole e pessimo in politica estera". Il Pontefice risponde: "Non ho paura di lui" (video). Dalle critiche sulle guerre al caso del Nunzio apostolico: così è nato lo scontro L'affondo senza precedenti: "Non mi va a genio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il voto in Ungheria, l’analisi di Peter Gomez e Cosimo Caridi: rivedi la diretta Leggi anche: Separazione delle carriere, rivedi la diretta con Peter Gomez e Paolo Frosina Leggi anche: Guerra in Iran, ne parlano Peter Gomez e Gianandrea Gaiani: rivedi la diretta