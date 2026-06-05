Quattro persone coinvolte nell'aggressione a un uomo di 40 anni avvenuta due giorni fa sono state identificate. Uno di loro è stato arrestato, mentre due sono state denunciate. L'episodio si è verificato dopo che l'uomo aveva chiesto ai aggressori di lasciare in pace la figlia. La vittima è stata colpita ripetutamente, riportando ferite serie. Le forze dell'ordine hanno recuperato elementi utili per le indagini.

Sono stati tutti identificati i quattro maranza che l’altro ieri hanno pestato a sangue un 40enne di Porto San Giorgio, il quale aveva avuto il coraggio di affrontarli soltanto per chiedere loro di lasciare in pace la figlia. Si tratta di giovani tunisini, tutti domiciliati nella cittadina costiera, tranne il presunto capo della banda, che vive a Campofilone. Uno di loro è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e comparirà questa mattina davanti al giudice per il processo per direttissima. Gli altri due sono stati condotti in questura e denunciati per lesioni personali aggravate. Il quarto, il giovane tunisino domiciliato a Campofilone, risulta ancora ricercato, con le ricerche proseguono senza sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso maranza, un arresto e due denunce

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MARANZA ARRESTATO!!!!

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le forze dell ordine che fanno? nessun presidio? sono riconoscibili. nessun arresto a posteriori? x.com

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