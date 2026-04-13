Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Anzio e Nettuno. Durante le operazioni, è stato arrestato un individuo e due persone sono state denunciate. Le forze dell’ordine hanno verificato vari locali e controllato numerosi cittadini, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, coinvolgendo i comuni di Anzio e Nettuno. L’operazione, mirata al contrasto della criminalità diffusa e al monitoraggio delle principali arterie stradali, ha portato a un arresto e a due denunce in stato di libertà. Arresto di un 44enne per precedenti reati. In particolare, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione nei confronti di un 44enne residente ad Anzio, che si trovava già agli arresti domiciliari. Questo provvedimento, emesso dalla Procura di Velletri, è scattato a seguito dell’aggravamento della misura detentiva a cui era sottoposto l’uomo per precedenti reati legati alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli ad Anzio e Nettuno, un arresto e due denunce

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