Pattuglione nei vicoli un arresto e due denunce

Nella serata di giovedì 16 aprile 2026, la polizia ha effettuato un pattugliamento nei vicoli di Prè, disposto dal questore Burdese. Durante l'operazione, sono stati arrestati un uomo e due persone sono state denunciate. La task force ha concentrato le proprie attività nel quartiere per contrastare lo spaccio di droga e prevenire reati di natura predatoria.

Nella serata di giovedì 16 aprile 2026 si è svolta una nuova attività antidroga della polizia nei vicoli di Prè, disposta dal questore Burdese, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione e repressione di reati predatori.Il servizio è stato coordinato dal.🔗 Leggi su Genovatoday.it Partinico( PA): un arresto per droga Notizie correlate Pattuglione nei vicoli, identificate oltre 80 personeNella serata di martedì 27 gennaio 2026 si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico. Ancora un pattuglione nei vicoli, sequestrata droga 'imboscata'Complessivamente durante la serata sono state identificate 52 persone, cinque delle quali risultate senza permesso di soggiorno Nella serata di...