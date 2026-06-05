Caso LeBron James a Capri | Codacons valuta denuncia per inquinamento

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Codacons valuta una possibile denuncia contro LeBron James per inquinamento dopo il caso a Capri. Secondo l'articolo 452 bis del codice penale, potrebbe essere accusato di aver causato danni ambientali. Le palline da golf finite in mare sarebbero state trasportate durante un evento sportivo, e il loro ritrovamento ha sollevato preoccupazioni sull’impatto ambientale. La vicenda è sotto esame per verificare eventuali responsabilità penali e danni ambientali.

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Cosa rischia LeBron James secondo l'articolo 452 bis del codice penale?. Come hanno fatto le palline da golf a finire in mare?. Quale condizione deve verificarsi per evitare la denuncia alla Procura?. Chi deve intervenire per accertare il danno al fondale marino?.? In Breve Matteo Marchetti valuta denuncia alla Procura di Napoli per inquinamento ambientale. Possibile applicazione articolo 452 bis codice penale con reclusione da 2 a 6 anni. Sanzioni pecuniarie previste tra 10 mila e 100 mila euro per danni alle acque. Denuncia subordinata al mancato recupero delle palline disperse nei Faraglioni di Capri. Il gesto di LeBron James a Capri scatena la protesta del Codacons. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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