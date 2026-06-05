Caso LeBron James a Capri | Codacons valuta denuncia per inquinamento

Notizia in breve

Il Codacons valuta una possibile denuncia contro LeBron James per inquinamento dopo il caso a Capri. Secondo l'articolo 452 bis del codice penale, potrebbe essere accusato di aver causato danni ambientali. Le palline da golf finite in mare sarebbero state trasportate durante un evento sportivo, e il loro ritrovamento ha sollevato preoccupazioni sull’impatto ambientale. La vicenda è sotto esame per verificare eventuali responsabilità penali e danni ambientali.