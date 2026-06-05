LeBron James è stato multato per aver causato inquinamento dopo aver fatto cadere delle palline da golf in mare mentre si allenava vicino ai Faraglioni. Il video che lo mostra giocare dal suo yacht ha suscitato reazioni e contestazioni per l'impatto ambientale delle sue azioni. La multa è stata emessa dalle autorità locali, che hanno evidenziato il danno ambientale provocato dall'abbandono delle palline in mare.

Non si placa il mare di critiche contro LeBron James, il noto giocatore di basket. In vacanza in Italia, ha destato scalpore un suo video in cui gioca a golf dal suo yacht vicino ai Faraglioni di Capri facendo finire le palline in acqua. Dopo la denuncia di ieri di Legambiente, oggi a scendere in campo è il Codacons Campania. Il presidente Matteo Marchetti ha infatti annunciato di voler denunciare il fatto alla Procura di Napoli. "Abbiamo deciso di investire del caso la Procura della Repubblica di Napoli affinché accerti se le palline utilizzate fossero biodegradabili o se, al contrario, possano rappresentare un eventuale danno ambientale – dichiara l’Avv. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Capri, LeBron James si allena a golf tra i Faraglioni: «Le palline finite in mare, esposto per inquinamento»

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Capri, LeBron James si allena a golf tra i Faraglioni: «Palline in mare, esposto per inquinamento»

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