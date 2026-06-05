Caso di rabbia in Veneto | attivate misure di contenimento e allerta sanitaria

Da puntomagazine.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 27 maggio 2026 è stato confermato un caso di rabbia in un cane a Vittorio Veneto. Il cane, importato illegalmente dal Marocco, ha portato all’attivazione di misure di contenimento e allerta sanitaria nella zona. Le autorità hanno adottato le procedure previste per i casi di zoonosi, senza ulteriori dettagli sulla diffusione o sulle eventuali misure di quarantena. La segnalazione ha riguardato un singolo animale.

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Rabbia in un cane importato illegalmente dal Marocco: confermato un caso a Vittorio Veneto. Il 27 maggio 2026 è stato segnalato un caso confermato di rabbia in un cane nel comune di Vittorio Veneto. L’animale, importato illegalmente dal Marocco, è stato sottoposto a eutanasia a causa della grave sintomatologia neurologica. La diagnosi è stata successivamente confermata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), centro di riferimento nazionale per la rabbia. A seguito della conferma del caso, le autorità sanitarie hanno immediatamente attivato le indagini epidemiologiche e le misure di rintraccio di tutte le persone e degli animali che potrebbero essere stati esposti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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