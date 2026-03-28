Focolaio di influenza aviaria nell' Aretino Asl | Attivate le misure di contenimento

In un allevamento familiare nel Comune di Subbiano, nell'Aretino, sono stati riscontrati casi di influenza aviaria. La Asl Toscana Sud Est ha comunicato che, dopo gli accertamenti diagnostici sui campioni prelevati, è stata confermata la presenza del virus. Sono state attivate le misure di contenimento previste per questa situazione.

Casi di influenza aviaria nell'Aretino. A darne notizia è stata la Asl Toscana Sud Est che in una nota spiega: “A seguito degli accertamenti diagnostici effettuati su campioni provenienti da un allevamento familiare nel Comune di Subbiano, è stata confermata la positività al virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1). Le analisi sono state eseguite dal Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Il Dipartimento della Prevenzione della Asl Toscana sud est ha immediatamente attivato le procedure previste dalle normative nazionali ed europee per contenere la diffusione della malattia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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