Alcuni passeggeri a bordo della nave sono stati colpiti da disturbi gastrointestinali. Le autorità hanno adottato misure di contenimento per gestire la situazione. La nave, originariamente destinata a una crociera di relax, ha visto alcuni ospiti manifestare problemi di salute. Le operazioni di controllo sono in corso per limitare la diffusione dei disturbi. La situazione è sotto sorveglianza da parte delle autorità competenti.

Quella che doveva essere una vacanza tra relax e mare aperto si è trasformata, per alcuni passeggeri, in un’esperienza decisamente poco piacevole. A bordo della nave Costa Toscana sono stati segnalati diversi casi di gastroenterite, come confermato dalla stessa compagnia in un comunicato inviato agli ospiti. Costa Crociere parla apertamente di “alcuni casi di disturbi gastrointestinali”, ricordando come la gastroenterite “si verifica più frequentemente in presenza di gruppi numerosi di persone in spazi ristretti” e possa essere trasmessa facilmente “da persona a persona”. La compagnia ha sottolineato di aver attivato subito le “misure rigorose di contenimento”, isolamento dei passeggeri coinvolti e un rafforzamento dei protocolli igienici già in vigore a bordo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Casi di disturbi gastrointestinali a bordo della nave Costa Toscana”: attivate le “misure di contenimento”

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