Caso Costantini | la perizia rivela due ferite al torace

Notizia in breve

La perizia ha rilevato due ferite al torace sul corpo di Costantini. La presenza di segni di colluttazione è stata accertata durante l'esame. Le ferite sono state descritte come due coltellate al cuore, il che potrebbe contraddire l'ipotesi di un suicidio. Restano da chiarire le circostanze dell’evento e le eventuali tracce di lotta.