Caso Costantini | la perizia rivela due ferite al torace
La perizia ha rilevato due ferite al torace sul corpo di Costantini. La presenza di segni di colluttazione è stata accertata durante l'esame. Le ferite sono state descritte come due coltellate al cuore, il che potrebbe contraddire l'ipotesi di un suicidio. Restano da chiarire le circostanze dell’evento e le eventuali tracce di lotta.
Come possono due coltellate al cuore smentire l'ipotesi del suicidio? Quali segni di colluttazione sono stati rilevati sul corpo di Costantini? Perché i biglietti rinvenuti sulla scena potrebbero essere stati alterati? Cosa rivela la posizione della mano rispetto alla distanza del coltello??? In Breve Perizia eseguita tramite riesumazione della salma dopo il decesso del 15 settembre. Familiari contestano posizione mano e distanza tra coltello e corpo di Costantini. Dubbi su . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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