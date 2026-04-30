Una perizia medico-legale ha analizzato le cause della morte di Michele Noschese, noto come DJ Godzi, deceduto lo scorso 19 luglio ad Ibiza. I risultati evidenziano politraumatismi e insufficienza respiratoria, attribuibili a violenze fisiche ripetute. La relazione si basa su esami medici e rilievi effettuati dopo il decesso, senza avanzare ipotesi o conclusioni su eventuali responsabilità. La vicenda è ora al centro di approfondimenti investigativi.

? Cosa sapere Perizia medico-legale su Michele Noschese, DJ morto ad Ibiza lo scorso 19 luglio.. Nuovi rilievi indicano politraumatismo e insufficienza respiratoria causati da violenze fisiche reiterate.. La perizia medico-legale presentata dalla famiglia di Michele Noschese, noto come Dj Godzi, rivela dettagli brutali sulla morte del trentaseienne napoletano avvenuta ad Ibiza lo scorso 19 luglio, aprendo un nuovo e inquietante capitolo nelle indagini condotte dalla Procura di Roma. Secondo le conclusioni raggiunte dal dottor Raffaele Zinno, il medico legale incaricato dai parenti della vittima, la dinamica che ha portato al decesso del DJ non può essere ricondotta a una semplice fatalità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Dj Godzi: la perizia rivela violenze brutali ad Ibiza

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