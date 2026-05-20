A Taranto, si è conclusa l’autopsia sul corpo di una persona trovata senza vita, confermando che la causa della morte sono ferite interne al torace. Le ferite non hanno provocato sanguinamento visibile all’esterno, ma sono state sufficienti a provocare il decesso. La polizia sta indagando sulle circostanze, compreso il motivo per cui il titolare di un bar abbia respinto la vittima mentre questa si trovava in difficoltà. Le analisi continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

? Punti chiave Come hanno fatto le ferite a non causare sanguinamento esterno?. Perché il titolare del bar ha respinto la vittima in pericolo?. Chi sono i cinque aggressori coinvolti nell'omicidio di Sako Bakari?. Perché il Questore ha disposto la chiusura immediata del locale?.? In Breve Aggressione 9 maggio causata da cinque persone tra cui tre minori. Due adulti in carcere e tre minori in istituti di pena. Titolare del bar indagato per favoreggiamento e attività chiusa per 60 giorni. Medico legale Roberto Vaglio richiede 60 giorni per relazione tecnica completa. Tre ferite da taglio profonde hanno causato la morte di Sako Bakari a Taranto: l’esito dell’autopsia eseguita nel pomeriggio di oggi dal medico legale Roberto Vaglio conferma il decesso del 35enne maliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, l’autopsia conferma: morte per ferite interne al torace

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