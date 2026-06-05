A Casalnuovo di Napoli, un dirigente comunale è stato accusato di aver invitato i cittadini a votare per la candidata sindaca durante un evento pubblico. La vicenda si è verificata a poche ore dal secondo turno delle elezioni amministrative. Il sindaco ha commentato che le politiche sociali sono un tema di tutela e dignità, senza commentare direttamente l’accaduto. La situazione è ora al centro di indagini e dibattiti locali.

Tempo di lettura: 4 minuti Tiene banco a Casalnuovo di Napoli, a poche ore dal ballottaggio per le elezioni comunali, il caso che riguarda il dirigente delle Politiche Sociali del Comune, Rocco Fatibene, finito al centro dell’attenzione pubblica dopo quanto riportato da un articolo firmato dal giornalista Alessio Gemma su Repubblica Napoli. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il dirigente avrebbe convocato una riunione informale con alcuni dipendenti di una cooperativa sociale impegnata in servizi per conto del Comune, durante la quale avrebbe invitato a sostenere la candidata sindaca Nicoletta Romano. Sempre secondo quanto riportato... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caso Casalnuovo, dirigente comunale avrebbe invitato a votare la candidata sindaca. Nappi: “Le politiche sociali sono tutela e dignità”

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