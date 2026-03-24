Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra | Sono sbagliate fanno male alla coalizione Io candidata? Sono la sindaca di Genova

La sindaca di Genova ha espresso il suo giudizio negativo sulle primarie del centrosinistra proposte da Giuseppe Conte e sostenute da Elly Schlein, considerando che queste potrebbero danneggiare la coalizione. In un’intervista, ha affermato di essere attualmente impegnata nel ruolo di sindaca e ha escluso di candidarsi alle primarie. La posizione è stata comunicata in relazione alla recente vittoria del «No» al Referendum sulla Giustizia.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, boccia le primarie del centrosinistra annunciate da Giuseppe Conte e sostenute da Elly Schlein dopo la vittoria del «No» al Referendum sulla Giustizia, definendole « sbagliate ». La prima cittadina, eletta a capo di una coalizione di centrosinistra, critica il metodo perché «costringono a contrapporre due o più soggetti politici che in realtà fanno parte della stessa alleanza, creando un periodo in cui fai campagna elettorale contro chi poi dovrebbe sostenere il tuo governo». Per Salis, sono «tecnicamente sbagliate, trasmette un messaggio di divisione che non condivido, l’ho sempre detto. L’avvicinarsi delle elezioni non cambierà la mia posizione», conclude la Salis, sostenendo che sarebbe preferibile «avviare una discussione interna per individuare un leader in grado di guidare il campo progressista». 🔗 Leggi su Open.online

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