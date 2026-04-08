Nuove entrate nel bilancio comunale | più risorse per giovani e politiche sociali
Il consiglio comunale di Verona si prepara ad approvare un aggiornamento del bilancio 2026, che prevede l’introduzione di nuove risorse dedicate a diverse aree della città. Tra gli interventi annunciati ci sono fondi supplementari per i programmi rivolti ai giovani, iniziative di sostegno alle politiche sociali, progetti di rigenerazione urbana e miglioramenti nella mobilità sostenibile. La manovra mira a finanziare interventi specifici in questi settori.
La manovra di aggiornamento al bilancio 2026 approderà presto nel consiglio comunale di Verona con un pacchetto di interventi che tocca temi sensibili per la città: sostegno ai giovani, politiche sociali, rigenerazione urbana e mobilità sostenibile. Su proposta dell’assessore al bilancio Michele. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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