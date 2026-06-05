Casertavecchia estate tra ponteggi e transenne | turisti sorpresi dalle impalcature che coprono il Campanile
A Casertavecchia, durante l’estate, sono state installate impalcature e transenne che coprono il campanile del centro storico. I turisti che visitano il luogo con lo smartphone in mano si sono trovati di fronte a strutture temporanee che alterano la visuale tradizionale del monumento. Le strutture sono state installate nelle ultime settimane e sono visibili da molte parti del borgo. La presenza delle impalcature ha modificato l’aspetto del campanile per i visitatori.
Arrivano a Casertavecchia con lo smartphone in mano, pronti a immortalare uno dei panorami più suggestivi della provincia di Caserta. Poi alzano lo sguardo verso la Cattedrale di San Michele Arcangelo e restano sorpresi. Al posto dell'imponente Campanile medievale, simbolo del borgo e soggetto di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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