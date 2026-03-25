Il campanile a rischio crolli intervento dei vigili del fuoco | transenne a Bergiola Maggiore

I vigili del fuoco sono intervenuti a Bergiola Maggiore per mettere in sicurezza il campanile della chiesa della Santissima Annunziata, che si trova sulla piazzetta del borgo. Sono state installate transenne per delimitare l’area, dopo che si sono manifestati segnali di deterioramento e rischio di crollo. Il campanile, presente da diversi anni, è stato oggetto di interventi di manutenzione non recenti.

Massa, 25 marzo 2026 – Da diversi anni il campanile della chiesa della Santissima Annunziata che si affaccia sulla piazzetta del borgo collinare di Bergiola Maggiore, attende di essere messo in sicurezza. Transennata l’area attorno al campanile. "Finalmente – esordisce don Giovanni Locatelli, parroco della Corte di Lavacchio che comprende le frazioni vicine del Monte Brugiana – con l’ intervento dei Vigili del fuoco, di Comune di Massa, Curia e parrocchia, l’area attorno al campanile è stata transennata: un segnale importante e che ci fa ben sperare. Dal tetto di quel campanile continuano a cadere calcinacci ed era necessario un intervento, tra l’altro già preventivato, per garantire la sicurezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il campanile a rischio crolli, intervento dei vigili del fuoco: transenne a Bergiola Maggiore Articoli correlati Leggi anche: Nuovi crolli dalla Chiesa di Cumia, intervento dei vigili del Fuoco