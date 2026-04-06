Coppia di turisti va a visitare il Duomo e lascia il cagnolino legato alle transenne

Questa mattina, in piazza Duomo a Milano, un cagnolino è stato lasciato legato alle transenne da una coppia di turisti. La scena si è svolta durante il Lunedì dell’Angelo, attirando l’attenzione di passanti e visitatori presenti nella zona. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni o alle eventuali azioni intraprese successivamente. La presenza del cane ha suscitato curiosità tra coloro che si trovavano nel cuore della città.

Milano, 6 aprile 2026 – Un cagnolino legato alle transenne in piazza Duomo non è sfuggito, questa mattina, agli sguardi di milanesi e turisti a spasso nel giorno de l Lunedì dell'Angelo. Se ne stava buono, all'ombra, con l'estremità del guinzaglio assicurata a una sbarra, sul lato della piazza più vicino a Palazzo Reale e ai portici meridionali. " E se qualcuno l'avesse abbandonato?" hanno cominciato a domandarsi le persone, dato che i minuti passavano e nessun padrone tornava a riprenderlo. Erano più o meno le 10.30. Il tempo continuava a scorrere. Il ritorno dei proprietari. D’un tratto qualcuno ha allertato la polizia locale di passaggio. "C'è un cagnolino legato alle transenne". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coppia di turisti va a visitare il Duomo e lascia il cagnolino legato alle transenne Leggi anche: Voleva visitare ancora una volta il "Duomo delle Dolomiti": il sogno di Maria Theresia è realtà Temi più discussi: Aggrediti e rapinati in strada: vacanza a Napoli da incubo per una coppia di turisti romani; Bloccati tra i sentieri al buio: salvata coppia di turisti; Coppia di turisti dispersa a La Maddalena, salvata dopo due ore di ricerche; Ora di pranzo hot, sesso in spiaggia in pieno giorno: shock tra i turisti di Pasqua, interviene la Polizia. Coppia di turisti fa sesso in spiaggia a Rimini sotto gli occhi dei bagnanti e interviene la poliziaSesso in spiaggia a Rimini, coppia denunciata per atti osceni in luogo pubblico Due turisti, presumibilmente statunitensi, sono stati sorpresi a consu ... assodigitale.it Coppia turisti si perde nei boschi del Casertano, ritrovatiMomenti di paura per una coppia di turisti olandesi rimasta intrappolata durante un'escursione in montagna nel territorio del comune di Castel di Sasso (Caserta), in località Vallata. L'uomo, 63enne ... napoli.repubblica.it Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, una splendida coppia televisiva che va oltre il successo di Imma Tataranni. Da Imma e Pietro al grande Eduardo De Filippo con Filumena Marturano e Napoli Milionaria. Funzionano alla perfezione, perché sono veri. facebook Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, coppia azzurra nel torneo di doppio a Montecarlo, hanno vinto all'esordio contro l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie, imponendosi in due set col punteggio di 6-4, 4-6, 10-4. Agli ottavi di finale, i d x.com