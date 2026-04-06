Coppia di turisti va a visitare il Duomo e lascia il cagnolino legato alle transenne

Da ilgiorno.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, in piazza Duomo a Milano, un cagnolino è stato lasciato legato alle transenne da una coppia di turisti. La scena si è svolta durante il Lunedì dell’Angelo, attirando l’attenzione di passanti e visitatori presenti nella zona. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni o alle eventuali azioni intraprese successivamente. La presenza del cane ha suscitato curiosità tra coloro che si trovavano nel cuore della città.

Milano, 6 aprile 2026 – Un cagnolino legato alle transenne in piazza Duomo non è sfuggito, questa mattina, agli sguardi di milanesi e turisti a spasso nel giorno de l Lunedì dell'Angelo. Se ne stava buono, all'ombra, con l'estremità del guinzaglio assicurata a una sbarra, sul lato della piazza più vicino a Palazzo Reale e ai portici meridionali. " E se qualcuno l'avesse abbandonato?" hanno cominciato a domandarsi le persone, dato che i minuti passavano e nessun padrone tornava a riprenderlo. Erano più o meno le 10.30. Il tempo continuava a scorrere. Il ritorno dei proprietari. D’un tratto qualcuno ha allertato la polizia locale di passaggio. "C'è un cagnolino legato alle transenne". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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