Caserta nelle memorie dei viaggiatori tra ’700 e ’800 | esposizione bibliografica e documentaria all' Archivio di Stato

Da casertanews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

All’Archivio di Stato di Caserta è aperta una mostra dedicata ai resoconti di viaggiatori tra il 1700 e il 1800. Sono esposti documenti e libri che raccontano le visite alla Reggia e alla città, tratti dal volume “Caserta on the Road”. L’esposizione presenta lettere, diari e descrizioni scritte nel periodo, offrendo uno sguardo diretto sulle impressioni di chi attraversava la zona in quegli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Archivio di Stato di Caserta promuove un’esposizione bibliografica e documentaria ispirata al volume “Caserta on the Road”, di Vega de Martini e Silvano Saccone, dedicato alle testimonianze e ai resoconti dei viaggiatori che, tra il XVIII e il XIX secolo, attraversarono Caserta, la sua Reggia e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Kid Pass Days a Caserta: i bambini alla scoperta della mozzarella del Re all’Archivio di StatoA Caserta, i bambini hanno partecipato a Kid Pass Days presso l'Archivio di Stato, dove hanno potuto scoprire la storia e la tradizione legate alla...

Archivio di Stato, il 23 aprile la conferenza “Giulio Douhet. Da Caserta al mondo”L’Archivio di Stato di Caserta ospiterà il 23 aprile una conferenza dedicata a Giulio Douhet, figura storica nel campo della strategia militare e...

Temi più discussi: Caserta nelle memorie dei viaggiatori tra ’700 e ’800: un’esposizione bibliografica e documentaria tra viaggi e memoria di una Caserta d’altri tempi; Il Marconi porta gli studenti in Archivio di Stato: un viaggio nella storia tra documenti e memoria locale; Caserta, legni e marmi da re per la Chiesa di Sant’Antonio; Il palazzo delle Poste di Caserta festeggia i suoi cento anni di vita.

All'Archivio di Stato di Caserta i Campionati del PatrimonioL’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte (Anisa aps) promuove e organizza la XX edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) del Patrimonio. La competizione coinvolge 83 istituti scolastici ... rainews.it

Morto a 100 anni Sergio Flamigni, memoria storica dei segreti di Stato e dei poteri occulti italianiÈ scomparso Sergio Flamigni, memoria storica dei segreti di Stato e dei poteri occulti italiani. Il suo imponente archivio sui segreti di Stato e il caso Moro è paragonabile a quello di Giulio ... milanofinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web