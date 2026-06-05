Caserta nelle memorie dei viaggiatori tra ’700 e ’800 | esposizione bibliografica e documentaria all' Archivio di Stato

All’Archivio di Stato di Caserta è aperta una mostra dedicata ai resoconti di viaggiatori tra il 1700 e il 1800. Sono esposti documenti e libri che raccontano le visite alla Reggia e alla città, tratti dal volume “Caserta on the Road”. L’esposizione presenta lettere, diari e descrizioni scritte nel periodo, offrendo uno sguardo diretto sulle impressioni di chi attraversava la zona in quegli anni.

L’Archivio di Stato di Caserta promuove un’esposizione bibliografica e documentaria ispirata al volume “Caserta on the Road”, di Vega de Martini e Silvano Saccone, dedicato alle testimonianze e ai resoconti dei viaggiatori che, tra il XVIII e il XIX secolo, attraversarono Caserta, la sua Reggia e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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