Kid Pass Days a Caserta | i bambini alla scoperta della mozzarella del Re all’Archivio di Stato

A Caserta, i bambini hanno partecipato a Kid Pass Days presso l'Archivio di Stato, dove hanno potuto scoprire la storia e la tradizione legate alla mozzarella del Re. L’evento ha offerto un’esperienza educativa e sensoriale, coinvolgendo i più giovani in attività che hanno unito il patrimonio culturale locale a momenti di divertimento. La giornata si è concentrata sulla conoscenza delle radici storiche e delle pratiche tradizionali della produzione della mozzarella.

Un viaggio tra storia, tradizione e gusto per avvicinare i più piccoli al patrimonio culturale del territorio casertano. Sabato 9 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, l’Archivio di Stato di Caserta apre le porte ai bambini in occasione dei Kid Pass Days con un’iniziativa speciale dedicata alla.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Velletri. Anche quest’anno i Musei Civici aderiscono ai Kid Pass Days proponendo attività gratuite per bambini Sabato 9 e Domenica 10 MaggioCronache Cittadine VELLETRI (Luciana Vinci) – Anche quest’anno i Musei Civici di Velletri aderiscono ai Kid Pass Days, il grande evento dedicato... Caserta, ultimo giorno per vedere la Dama Bianca borbonica: la mozzarella campana in mostra all’Archivio di StatoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Kid pass days - Museo Archeologico di Chiavari; Kid Pass Days: le iniziative archeologiche; Kid Pass Days, il weekend al museo con i bambini: 100 siti e 150 attività da scoprire da Nord a Sud; Due giorni tra Reti e Longobardi: in Trentino torna il Kid Pass Days. A CITTÀ DELLA SCIENZA -Maggio dei Monumenti e Kid Pass Days, ecco le attività del 9 e 10 maggioQuando scienza e arte si vestono di rosso: il weekend a Città della Scienza con laboratori, science show e spettacoli al Planetario per esplorare il colore rosso tra fisica, chimica, biologia e arte ... napolimagazine.com Kid Pass Days il 9 e 10 maggio all’Acquario di Genova e alla Città dei BambiniAll'Acquario tekamishibai - teatro di carta - sulla testuggine Emys orbicularis; alla Città dei Ragazzi con Tratto si disegna con il corpo ... liguria.bizjournal.it Pronti a vivere un weekend da veri paleontologi In occasione della dodicesima edizione dei Kid Pass Days, i tre parchi di Dinosauri in Carne e Ossa aprono le porte alle famiglie con un programma imperdibile: tra laboratori tattili, tour guidati e disegni dal vi - facebook.com facebook Musei a misura di bambino: alla Spezia tornano i Kid Pass Days tra laboratori e creatività x.com