Archivio di Stato il 23 aprile la conferenza Giulio Douhet Da Caserta al mondo

L’Archivio di Stato di Caserta ospiterà il 23 aprile una conferenza dedicata a Giulio Douhet, figura storica nel campo della strategia militare e dell’aviazione. L’evento si concentrerà sulla sua carriera, partendo dalla città di origine fino a influenzare le dottrine di guerra a livello internazionale. La discussione si focalizzerà sui principali momenti della sua vita e sui contributi che ha dato nel settore.

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