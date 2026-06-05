Caserta guida la Campania nelle cessioni del quinto | richieste da oltre 24mila euro record regionale nel 2026
Nel 2026, Caserta ha registrato il numero più alto di richieste di cessione del quinto in Campania, con importi superiori a 24mila euro. La provincia si distingue come quella con il record regionale di richieste di questa tipologia di finanziamenti. I dati indicano che Caserta ha superato le altre aree della regione in termini di valore e volume delle richieste, confermando una tendenza in crescita nel settore dei prestiti con trattenuta diretta sulla busta paga.
È Caserta la provincia campana dove nel 2026 si richiedono gli importi più elevati per le cessioni del quinto. A certificarlo è l'ultimo report dell'Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, che fotografa l'andamento del mercato del credito nei primi quattro mesi dell'anno.Secondo lo studio, la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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