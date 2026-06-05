Caserta guida la Campania nelle cessioni del quinto | richieste da oltre 24mila euro record regionale nel 2026

Notizia in breve

Nel 2026, Caserta ha registrato il numero più alto di richieste di cessione del quinto in Campania, con importi superiori a 24mila euro. La provincia si distingue come quella con il record regionale di richieste di questa tipologia di finanziamenti. I dati indicano che Caserta ha superato le altre aree della regione in termini di valore e volume delle richieste, confermando una tendenza in crescita nel settore dei prestiti con trattenuta diretta sulla busta paga.