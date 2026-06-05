Caserta guida la Campania nelle cessioni del quinto | richieste da oltre 24mila euro record regionale nel 2026

Da casertanews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2026, Caserta ha registrato il numero più alto di richieste di cessione del quinto in Campania, con importi superiori a 24mila euro. La provincia si distingue come quella con il record regionale di richieste di questa tipologia di finanziamenti. I dati indicano che Caserta ha superato le altre aree della regione in termini di valore e volume delle richieste, confermando una tendenza in crescita nel settore dei prestiti con trattenuta diretta sulla busta paga.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È Caserta la provincia campana dove nel 2026 si richiedono gli importi più elevati per le cessioni del quinto. A certificarlo è l'ultimo report dell'Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, che fotografa l'andamento del mercato del credito nei primi quattro mesi dell'anno.Secondo lo studio, la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Credito in Campania, Caserta guida la corsa delle cessioni del quinto: importi più alti e durate recordNel primo trimestre del 2026, la provincia di Caserta si distingue nel panorama regionale del credito, registrando i valori più elevati nelle...

Prestiti e cessione del quinto, Caserta guida la Campania: qui si chiedono gli importi più altiIl mercato dei prestiti e della cessione del quinto in regione si sta riattivando, con Caserta che si distingue per i valori più elevati richiesti...

Temi più discussi: Caserta guida la Campania nelle cessioni del quinto: richieste da oltre 24mila euro, record regionale nel 2026; Sagre in Campania dal 4 al 7 giugno 2026: feste, sapori e borghi nel weekend; Incidente stradale sulla statale della Reggia di Caserta, un morto; In Campania l’impresa è sempre più giovane: lo studio di Perpethua.

caserta guida la campaniaConca della Campania, il 29 maggio screening gratuiti e visite specialistiche in piazzaConca della Campania (Caserta) - Una giornata interamente dedicata alla prevenzione, al benessere e alla tutela della salute, con servizi gratuiti per i ... pupia.tv

caserta guida la campaniaASL Caserta, a Conca della Campania, giornata di visite e screening gratuitiScopri tutti i dettagli riguardo ASL Caserta, a Conca della Campania, giornata di visite e screening gratuiti . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web