Prestiti e cessione del quinto Caserta guida la Campania | qui si chiedono gli importi più alti
Il mercato dei prestiti e della cessione del quinto in regione si sta riattivando, con Caserta che si distingue per i valori più elevati richiesti rispetto alle altre province campane. I dati relativi alle richieste di credito mostrano un incremento nei volumi e negli importi richiesti, evidenziando come questa provincia si posizioni al vertice tra le aree regionali. La situazione riflette un ritorno alla domanda di finanziamenti in un contesto di ripresa economica.
Il mercato del credito torna a muoversi e lo fa con un dato chiaro: a trainare la Campania è la provincia di Caserta. Secondo l’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel primo trimestre del 2026 si registra un calo dei tassi d’interesse, accompagnato però da una crescita degli importi.🔗 Leggi su Casertanews.it
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