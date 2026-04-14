Prestiti e cessione del quinto Caserta guida la Campania | qui si chiedono gli importi più alti

Il mercato dei prestiti e della cessione del quinto in regione si sta riattivando, con Caserta che si distingue per i valori più elevati richiesti rispetto alle altre province campane. I dati relativi alle richieste di credito mostrano un incremento nei volumi e negli importi richiesti, evidenziando come questa provincia si posizioni al vertice tra le aree regionali. La situazione riflette un ritorno alla domanda di finanziamenti in un contesto di ripresa economica.