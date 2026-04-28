Credito in Campania Caserta guida la corsa delle cessioni del quinto | importi più alti e durate record

Nel primo trimestre del 2026, la provincia di Caserta si distingue nel panorama regionale del credito, registrando i valori più elevati nelle cessioni del quinto. I dati indicano che gli importi concessi sono superiori rispetto alle altre aree della regione, con durate dei finanziamenti che raggiungono i record più lunghi. Questo trend evidenzia una particolare attività nel settore creditizio locale rispetto alle altre province.

È la provincia di Caserta a distinguersi nel panorama regionale del credito nel primo trimestre del 2026. A dirlo sono i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, che fotografano un mercato in evoluzione: da un lato tassi in discesa e condizioni più favorevoli, dall’altro una domanda.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Prestiti e cessione del quinto, Caserta guida la Campania: qui si chiedono gli importi più altiIl mercato del credito torna a muoversi e lo fa con un dato chiaro: a trainare la Campania è la provincia di Caserta.

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