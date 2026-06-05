Caserta | arresti domiciliari per furti in auto con jammer Napoli

Due persone sono state arrestate nel Napoletano per aver rubato veicoli in aree di servizio utilizzando jammer, strumenti che interrompono i sistemi di sicurezza elettronici delle auto. Gli agenti hanno eseguito i provvedimenti dopo aver identificato i sospetti e raccolto prove relative ai furti, che si sono verificati negli ultimi mesi. Le persone coinvolte sono state poste agli arresti domiciliari. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri coinvolgimenti o sulle modalità specifiche dei furti.

Furti in auto con jammer nelle aree di servizio: due arresti nel Napoletano. Gli Agenti della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Napoli e della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di n. 2 soggetti, originari dell’hinterland Napoletano, gravemente indiziati – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari — dei reati di furto, eventi avvenuti in più circostanze di tempo, su auto in sosta nelle aree di servizio della rete autostradale e nei parcheggi di centri commerciali della zona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Caserta, 19 arresti per armi e droga: ci sono anche tre minorenni

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