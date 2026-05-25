Quattro persone sono state messe agli arresti domiciliari in un’operazione che ha coinvolto anche tre poliziotti. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, riguarda un sistema di truffe assicurative. Le accuse riguardano falsi furti di auto e simulazioni di reato. Le indagini hanno portato alla scoperta di un circuito illecito che coinvolge agenti di polizia nell’alterazione delle pratiche.

L’ordinanza cautelare è stata eseguita questa mattina dagli agenti del Commissariato di Polizia di Giugliano-Villaricca su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi e simulazione di reato. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli agenti avrebbero attestato falsamente il ritrovamento di auto denunciate come rubate, dichiarando l’asportazione di componenti e pezzi meccanici dal valore economico elevato. Sulla base di tali verbali sarebbero poi state avanzate richieste di risarcimento alle compagnie assicurative per danni e pezzi ritenuti sottratti dai veicoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, truffe assicurative con falsi furti d’auto: 4 arresti, 3 sono poliziotti

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