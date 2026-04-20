A Milano sono stati arrestati cinque uomini legati a episodi di furti in auto e rapine che si sono verificati in diversi quartieri della città. Tra gli arrestati si trova un 29enne che è stato trovato in possesso di un dispositivo chiamato “jammer”, usato per disturbare i sistemi di comunicazione delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriori dettagli sulle attività criminali dei sospettati.

di Marianna Vazzana MILANO Dai furti dentro le auto in sosta ai colpi messi a segno in più quartieri. In manette sono finite cinque persone per interventi diversi in città lo scorso weekend. Il primo venerdì pomeriggio, quando la polizia di Stato ha arrestato un cubano di 29 anni per furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso in viale Piave mentre utilizzava un disturbatore di frequenza per impedire la chiusura centralizzata delle vetture in sosta. Gli agenti della Squadra Mobile, in servizio nella zona, hanno avvistato il ventinovenne e lo hanno monitorato a distanza mentre, fermo, osservava con interesse le auto di passaggio per poi avvicinarsi a quelle appena parcheggiate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furti in auto e rapine, 5 arresti. Preso un 29enne con un “jammer“

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