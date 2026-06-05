Le barriere architettoniche nella caserma dei Carabinieri di Pieve Emanuele non saranno rimosse prima del 2026 o 2027. L’intervento di accessibilità, previsto per migliorare l’ingresso e gli spazi interni, è stato rinviato di diversi anni. La data di completamento dei lavori non è ancora stata ufficializzata, lasciando invariato il problema per un periodo prolungato.

Le barriere architettoniche presenti presso la caserma dei Carabinieri di Pieve Emanuele non saranno eliminate prima della fine del 2026 o dell’inizio del 2027. Nel frattempo, anziani, persone con disabilità e cittadini con difficoltà motorie continueranno a incontrare ostacoli nell’accesso alla struttura. A denunciare la situazione è il consigliere comunale di Forza Italia, Vasile Roman, che ha reso nota la risposta ricevuta dal sindaco a seguito di un’interrogazione presentata sul tema dell’ accessibilità della caserma. "La risposta conferma un fatto che avevo segnalato: il problema esiste", afferma Roman. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, l’eliminazione delle barriere architettoniche dovrebbe avvenire mediante l’installazione di un montascale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caserma “a ostacoli”: "Accessibilità rinviata"

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