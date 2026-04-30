Accessibilità Digitale 2026 | Fondazione Telethon e Eye-Able

Dal 28 giugno 2025 entrerà in vigore l'European Accessibility Act, una normativa europea che stabilisce nuovi requisiti per l'accessibilità dei servizi digitali. La legge mira a rendere più facile l'uso di piattaforme online da parte di persone con diverse capacità, imponendo standard più rigorosi per garantire che tutti possano accedere a contenuti e servizi digitali senza barriere. La normativa coinvolge vari settori e mira a uniformare le regole in tutta l'Unione Europea.

(Adnkronos) – Dal 28 giugno 2025, l'European Accessibility Act (EAA) imporrà standard stringenti per garantire che i servizi online siano fruibili da chiunque, indipendentemente dalle capacità fisiche o cognitive. In vista di questa data, Fondazione Telethon in partnership con Eye-Able, scale-up europea specializzata in soluzioni software avanzate e consulenza specialistica per l’accessibilità digitale, ha avviato un processo di trasformazione delle proprie piattaforme web per allinearsi non solo ai requisiti della Legge Stanca, ma anche ai valori di inclusione che ne guidano la missione scientifica da oltre 35 anni. Il processo di adeguamento parte da un’attività di Audit tecnico approfondita.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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