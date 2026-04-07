Accessibilità in Lessinia una montagna inclusiva e per tutti

La montagna veronese si presenta come un luogo accessibile e aperto a tutti, con iniziative volte a eliminare le barriere fisiche e sociali. Recentemente sono state messe in atto diverse azioni per migliorare l’accessibilità, garantendo la partecipazione di persone con diverse esigenze. Le autorità locali hanno collaborato con associazioni e operatori del settore per rendere più fruibili sentieri, strutture e servizi nella zona.

La montagna veronese si conferma uno spazio aperto e accogliente per ogni cittadino, superando le barriere fisiche e sociali. Mercoledì, 8 aprile, con accoglienza alle 10.15, il Centro Sportivo Monti Lessini di Bosco Chiesanuova ospiterà la manifestazione conclusiva della rassegna Camminaparco. L'iniziativa, intitolata “Lessinia Inclusiva: una montagna per tutti”, rappresenta un traguardo fondamentale per l'accessibilità del Parco Naturale Regionale della Lessinia, che ha scelto di aderire formalmente al progetto di turismo sociale coordinato dall'Ulss 9 Scaligera per rafforzare la partecipazione di tutti alla vita del territorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: 180 persone: il Parco Lessinia apre la montagna a tutti Montagna senza barriere. La ‘Via de Pontremolo’ è sempre più inclusivaPONTREMOLI Compie un passo decisivo verso l’inclusione la ‘Via dei Monti’ o ‘de Pontremolo’, storico percorso di oltre 50 chilometri che collega... Temi più discussi: Accessibilità in Lessinia, una montagna inclusiva e per tutti; Lessinia Inclusiva: una montagna accessibile e aperta a tutti; 180 persone | il Parco Lessinia apre la montagna a tutti. A Bosco va in scena Lessinia inclusiva: una montagna per tuttiLessinia Inclusiva: una montagna per tutti, evento in programma mercoledì 8 aprile alle 10.30 a Bosco Chiesanuova. veronaoggi.it Accessibilità: don Franceschini (Cei), maturare una sensibilità piena nei nostri ambientiNel nostro ambiente, caratterizzato fortemente dalla presenza di edifici storici, non è maturata ancora una sensibilità piena sull’accessibilità. Lo ha detto al Sir don Luca Franceschini, direttore ... agensir.it GAETA: La misura, spiega il Comune, punta a garantire l’accessibilità ai residenti del perimetro Ztl e ad agevolare la ricerca degli spazi di sosta nelle aree interessate - facebook.com facebook Accessibilità nel turismo sportivo, 'premiato' il progetto Alpe Cimbra 4 All. Menzione speciale agli Un Tourism awards for excellence di Madrid #ANSA x.com