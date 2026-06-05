Case per nonni La minoranza torna all’attacco
La ex casa parrocchiale, recentemente ristrutturata, potrebbe essere destinata ad accogliere appartamenti per anziani e persone fragili. Questa decisione contrasta con quanto stabilito dalla maggioranza, che aveva previsto la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri. La minoranza torna a sollecitare l’attenzione sul progetto di utilizzo dell’edificio, evidenziando la possibilità di offrire alloggi per la popolazione più vulnerabile del paese.
La ex casa parrocchiale ristrutturata potrebbe ospitare appartamenti per gli anziani e le persone fragili del paese, e non la nuova caserma dei carabinieri (così come deciso dalla maggioranza). A dirlo è il gruppo di minoranza Siamo Sondalo che, sulla scorta dell’esempio di Grosotto, chiede alla giunta Peraldini di cambiare la "destinazione" dell’edificio dell’ex casa parrocchiale e di usare i soldi per la sua ristrutturazione (quelli dei Comuni confinanti) per la realizzazione di nuovi appartamenti per anziani. "Da Grosotto arriva un esempio virtuoso di riutilizzo di spazi e strutture dismesse, a favore di anziani e fragili – dicono gli esponenti di Siamo Sondalo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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