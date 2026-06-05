Case per nonni La minoranza torna all’attacco

Da ilgiorno.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La ex casa parrocchiale, recentemente ristrutturata, potrebbe essere destinata ad accogliere appartamenti per anziani e persone fragili. Questa decisione contrasta con quanto stabilito dalla maggioranza, che aveva previsto la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri. La minoranza torna a sollecitare l’attenzione sul progetto di utilizzo dell’edificio, evidenziando la possibilità di offrire alloggi per la popolazione più vulnerabile del paese.

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La ex casa parrocchiale ristrutturata potrebbe ospitare appartamenti per gli anziani e le persone fragili del paese, e non la nuova caserma dei carabinieri (così come deciso dalla maggioranza). A dirlo è il gruppo di minoranza Siamo Sondalo che, sulla scorta dell’esempio di Grosotto, chiede alla giunta Peraldini di cambiare la "destinazione" dell’edificio dell’ex casa parrocchiale e di usare i soldi per la sua ristrutturazione (quelli dei Comuni confinanti) per la realizzazione di nuovi appartamenti per anziani. "Da Grosotto arriva un esempio virtuoso di riutilizzo di spazi e strutture dismesse, a favore di anziani e fragili – dicono gli esponenti di Siamo Sondalo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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