Una proposta emersa dalla minoranza prevede di destinare i fondi destinati ai Comuni di confine, attualmente pianificati per la ristrutturazione di una ex casa parrocchiale, alla creazione di alloggi assistiti per anziani autosufficienti. L'idea mira a utilizzare queste risorse per offrire residenze dedicate alle persone più anziane che vivono nel territorio, in modo da migliorare la loro qualità di vita. La proposta è stata presentata come alternativa rispetto all'uso originario dei fondi per altri interventi.

Usare i soldi provenienti dai fondi per i Comuni confinanti e destinati alla ex casa parrocchiale per realizzare unità abitative assistite per anziani autosufficienti. E non per una nuova caserma dei carabinieri. Questo in sintesi il contenuto di una mozione presentata dal gruppo di minoranza SiAmo Sondalo che ha come oggetto "la valorizzazione sociale della ex casa parrocchiale – abbandono del progetto "nuova caserma" a favore di unità abitative assistite per anziani autosufficienti gestite dalla fondazione Siccardi (Rsa sondalina, ndr.)". La domanda che si pongono i consiglieri di SiAmo Sondalo è questa: "Una nuova caserma o più servizi per i nostri anziani – dicono dal gruppo di minoranza -, Sondalo deve scegliere le sue priorità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondi ai Comuni di confine. Proposta dalla minoranza: "Diamo alloggi ai nonni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

“Sicilia che piace", dalla Regione più fondi ai Comuni: finanziati 143 progettiLa Regione Siciliana incrementa la dotazione finanziaria dell’avviso “Sicilia che piace”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività...

Fondi ai Comuni: il PD contesta l’assessore: ‘Sono fondi ministeriali? Punti chiave Chi ha realmente deciso l'assegnazione di questi nuovi fondi? Come influirà la gestione ministeriale sulla sicurezza delle scuole...

Sicilia che piace, dalla Regione più fondi ai Comuni: finanziati 143 progetti ift.tt/jaGQWfS x.com

E*Trade offre 5 fondi comuni di investimento indicizzati a zero commissioni! reddit

Fondi ai Comuni di confine. Proposta dalla minoranza: Diamo alloggi ai nonniSondalo, al centro del dibattito la destinazione di 4 milioni di euro Per noi la priorità non è la caserma dell’Arma ma abitazioni per anziani . ilgiorno.it

Firmati gli accordi per i Fondi di Sviluppo e Coesione: a 94 comuni assegnati dalla Regione Piemonte 9,8 milioni di EuroQuesto pomeriggio a Castagnole delle Lanze (Asti) l’assessore regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale ha sottoscritto, insieme con ... atnews.it