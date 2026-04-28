Un episodio di violenza tra giovani in via Caselle ha portato a una rissa con lanci di bottiglie. Nello stesso periodo, una vettura dell’istituto di assistenza domiciliare è stata rubata durante le ore diurne. Questi eventi sono stati segnalati dalla minoranza, che ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza nel territorio. La polizia sta indagando sui fatti e sta cercando di identificare i responsabili.

Prima la rissa tra giovani in via Caselle, culminata a colpi di bottiglie, poi il furto in pieno giorno a una macchina dell’Ant in servizio per l’assistenza domiciliare. La minoranza di San Lazzaro non ci sta e riaccende la polemica sulla sicurezza. "Una situazione ormai sotto gli occhi di tutti, quella dell’insicurezza, servono interventi strutturali – dichiarano i consiglieri locali, Alessandro Sangiorgi e Alberto Malavolti –. Vogliamo sapere quali azioni concrete l’amministrazione abbia messo in campo per prevenire situazioni pericolose, quali strumenti stia utilizzando per monitorare le aree più esposte e quali strategie intenda adottare per garantire maggiore sicurezza ai residenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il paese chiede sicurezza". La minoranza all’attacco

IRÁN SIN SALIDA: El Dr. Ruckauf revela por qué China decidió abandonar al régimen

Notizie correlate

Keu, esultano il Pd e la minoranza: "Una verità che restituisce dignità. E’ la vittoria di un intero paese"SANTA CROCE "L’ex sindaca Giulia Deidda prosciolta con formula piena perché il fatto non sussiste.

Parco Bartesaghi, la minoranza chiede lumiÈ la strada principale di collegamento tra il centro città e il parco Bartesaghi e proprio perché vi è un tratto soltanto – quello tra l’incrocio con...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Asstel, Labriola: Subito un Decreto Connettività e Sicurezza Nazionale; Il paese chiede sicurezza. La minoranza all’attacco; Sicurezza, fra dubbi e proteste arriva il via libera a entrambi i decreti; La remigrazione finisce nel decreto Sicurezza: avvocati pagati per convincere i migranti al rimpatrio.

Burcei, il paese chiede la messa in sicurezza della provinciale per CampuomuMentre si attende l’avvio dei lavori del secondo lotto di 800 metri della nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis, in paese gli automobilisti aspettano anche l’intervento di sistemazione della strada ... unionesarda.it

Caso Piccinini, Vaccari (Pd) chiede a Tajani e Nordio di intervenire presso le autorità messicane per tutelare i diritti del padre di Nonantola L'ex moglie, di origine messicana, per aver portato nel 2023 nel proprio paese la figlia piccola della coppia con la motiv - facebook.com facebook

#LeoneXIV in Guinea Equatoriale, un Paese che chiede consolazione. La nazione dell’Africa centrale, attende il Papa con la speranza di ricevere un incoraggiamento per far fronte alla diffusa povertà, all'emarginazione e per essere confermata nella fede. x.com